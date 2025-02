Eesti Hotellide ja Restoranide Liit sai uue juhi

Madis Laidi juhitavate Duco hotellide hulka kuuluvad Ibis Tallinn Center, Mövenpick Tallinn ja L`Ermitage. Liidu värske juhatuse esimehe sõnul on EHRL keerulistest aegadest hoolimata väga tugevas seisus. «Oleme suutnud oma liikmeskonda kasvatada ja esindame täna enam kui 200 ettevõtet,» märkis Laid.

Laid lisas, et kuigi liikmeskond on kasvanud, ootavad mitmed liidu ees seisvad probleemid endiselt lahendust. «Maksutõusud ja geopoliitiline olukord on meie sektorit väga tõsiselt raputanud ning jätkame sellele olukorrale lahenduste otsimist koostöös ametnike ja poliitikutega,» ütles Laid. Tänavuse aasta 1. jaanuarist tõusis majutuse käibemaks seniselt 9 protsendilt 13 protsendile, mis tähendab turismisektorile veel ühte lisalööki.