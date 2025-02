Karm otsus: Chevron tõstab efektiivsuse nimel tuhandeid töötajaid ukse taha

Chevron teatas täna, et kavatseb vähendada oma ülemaailmset tööjõudu 15–20 protsenti, mis tähendab umbes 6000–9000 töökoha kaotamist aastaks 2026. See samm on osa strateegiast, mille eesmärk on lihtsustada tegevust ja saavutada 2–3 miljardi dollari suurune kulude kokkuhoid. Koondamised puudutavad kõiki suuremaid üksusi ja piirkondi, protsess algab sel aastal ja peaks suuresti lõppema 2026. aastaks. Chevron on lubanud pakkuda mõjutatud töötajatele üleminekuperioodil tuge.