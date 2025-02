2023. aasta sügis. Äripäev korraldab metsaomanikele veebiseminari «Millal muutub metsamajandamine kasumlikuks?». Seminaril esineb OÜ Koidusalu Talu juht Olavi Udam, kes alustab tõdemusega, et metsamaa muutub kasumlikuks maa omandamise hetkel ja sellega võiks ta seminari ka lõpetada. Udami väidet kinnitab maa-ameti metsamaade hinnastatistika, mille kohaselt on metsamaade mediaanhinnad kuni 2024. aasta alguseni pidevalt tõusnud. Tõsi, alati ei ole hinnad võrreldavad, sest eri aastatel on müüki tulnud erineva kvaliteediga kinnistud, kuid siiski on need liikunud sirgelt üles. Sealjuures tundus kuni eelmise aastani, et metsamaade hinnapiiriks saab olema vaid taevas.