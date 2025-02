Trump tahaks «rokkida», kuid USA inflatsioon tõuseb mitmendat kuud järjest

12. veebruari 2025. aasta seisuga on USA aastane inflatsioonimäär tõusnud jaanuaris 3,0 protsendini, võrreldes 2,9 protsendiga 2024. aasta detsembris. See on juba kolmas järjestikune kuu, mil inflatsioon ületab ootusi. Seda veavad energiahindade tõus 4,2 protsendiga, transporditeenuste kallinemine 3,8 protsendiga ja toiduhindade kasv 2,6 protsendiga. Toidu ja energiata arvestatud alusinflatsioon püsis 3,1 protsendi tasemel, mis viitab sellele, et hinnasurve püsib endiselt tugevana, avaldas USA tööstatistika büroo.