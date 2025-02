Ekspert hoiatab: finantsvabadus nõuab suuri riske

«Inimesed, kes ei ole kõrgepalgalised ja neil pole vähemalt 20-aastast investeerimishorisonti, peavad finantsvabadusse jõudmiseks suuri riske võtma. Kuigi Eestis pole väga palju uppi läinud võlakirju või muid finantsinstrumente olnud, on siiski mõned hoiatavad näited, mille pealt õppida. Nende näidete kõigi ühine nimetaja on väga kõrge tootlus, mida lõpuks pole keegi saanud,» ütles Kose.

Ta selgitas, et investeeringud, mis pakuvad üle 15 protsendi tootlust, on üldjuhul väga riskantsed. «Riski muudab suuremaks asjaolu, kui ettevõte pole kunagi kasumit teeninud. Tihti on kahekohalise tootluse pakkujateks just start-up'id.»