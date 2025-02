Suurkoondamine: betoonitootja laseb lahti 70 töötajat

«Ameteid on tõesti seinast seina – kraanajuhte ja keevitajaid näiteks, et siis, kui kellelgi on vaja selliseid töötajaid, võtku töötukassaga ühendust, äkki saame inimesed kohe uuele tööle,» teatas töötukassa.

Möödunud aasta detsembri lõpus kirjutas Postimees , et betooniettevõtte Framm tütarfirma, betoonist seina- ja karkassielementide tootja AS FRT Tootmine juhatus esitas Harju maakohtule pankrotiavalduse, kuna ettevõtte tegevus ei ole ehitusturu praeguses madalseisus enam majanduslikult jätkusuutlik.

Taustainfo

1990. aastal asutatud AS Framm tegeleb ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga. Grupi põhitegevuseks on betoon- ja betoonvalmistoodete ning betoonisegude tootmine ja müük.

E-äriregistri andmetel on näha, et Framm AS-il on ka maksuvõlg, mille alguskuupäevaks on 2024. aasta 10. juuli. Lõppkuupäevaks on märgitud käesoleva aasta 31. detsember. Võla summaks on 143 967,37 eurot, millest enamiku 113 158,40 eurot, moodustab sotsiaalmaks.

2023. aastal ulatus majandusaasta aruande järgi firma müügitulu üle 31,8 miljoni euro, ent kasumi asemel teeniti ca 4 mijonit eurot kahjumit. 2022. aastal oli firma müügitulu üle 48 miljoni euro ning kasum veidi üle 3,2 miljoni euro.