JÄRELVAADATAV Kuidas eraraha päästab Eesti tervishoiu?

«Praeguses demograafilises olukorras on ilmne tõsiasi, et laiapõhjalisel ja solidaarsel ravikindlustusel põhinev tervishoiusüsteem ei ole enam jätkusuutlik. Meil tuleb leida lahendused kuidas Eesti tervishoidu edaspidi rahastada – nii, et arstiabi oleks kättesaadav ja me suudaks pakkuda kaasaegset ravi,» ütles Parempoolsete aseesimees Kadri Kullman.