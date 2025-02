«Liinide läbi lõikamine on sümboolne, see on väga suur sündmus. Eesti Vabariik on olnud juba üle 30 aasta taas iseseisev, aga me olime Venemaaga samas võrgus, praegu oleme lääne sagedusalas ja enamikule energeetikuist on see sümboolne pidupäev,» lausus ütles Eleringi liinide käidujuht Andrus Veeleid.