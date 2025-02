Kinnisvaraanalüütik: suured trendimuutused turul on haruldased

«Tallinna ja Harjumaa eramute ning suvilate turg on olnud alati väga stabiilne. Kuna tehinguid on erisuguseid ja vähem, siis on statistiline joon ning muutused olnud küll kontrastsed, kuid hinnatasemed on suures plaanis olnud üsnagi paigas. Ka trende tekib sel turul harva,» kirjutab Vähi.