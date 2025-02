EstLink 2 lülitus avariiliselt välja jõulupühal ning on sellest ajast saadik olnud rivist väljas.

Selleks, et kaabli remonti oleks võimalik nõuetekohaselt planeerida ja teostada, on vajalik teha rikkekohas ettevalmistusööd, milleks on kaabli pealt pinnase eemaldamine ja rikkekoha kaablist välja lõikamine.