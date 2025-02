Neljapäeval elektri börsihind langeb, aga varahommikul tuleb maksta kõrget hinda

Lätis maksab elekter neljapäeval sama palju kui Eestis, Leedus on elekter aga 11,7 protsenti kallim, makstes 189,16 eurot megavatt-tund, mis on ühtlasi Nord Pooli süsteemi päeva kõige kallim hind. Soomes on hind Baltikumist jätkuvalt tunduvalt soodsam, makstes keskmiselt 79,96 eurot megavatt-tunnist.