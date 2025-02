Tallinna lennujaam avaldas peamise põhjuse, miks lennupiletite hinnad tõusevad

«Kui vaatame laiemalt, siis lennukite saadavus turul on üldse väga suur probleem. Ryanairil konkreetselt jäi Boeingult eelmisel aastal saamata 20 lennukit ehk isegi Ryanairi suuruse lennufirma kohta on see päris suur number,» rääkis Pärgmäe.