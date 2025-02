Majandus-ja tööstusministri Erkki Keldo sõnul on oluline, et Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõukogusse kuuluks tugeva finantstaustaga liikmeid, kes aitaksid ellu viia äsja kinnitatud asutaja ootusi. «Minu ootused EIS-i uuendatud nõukogule on seotud eelkõige asutaja ootustes kirjeldatuga, muuta organisatsioon tõhusamaks ja teenused ettevõtjatele arusaadavaks. EIS peab olema ettevõtjatele heaks partneriks ja pakkuma neile just seda, mille järele enim nõudlust on. Teenustest peaks sündima praktiline kasu ettevõtete arenemisel ja konkurentsivõime tõstmisel,» kommenteeris Keldo.