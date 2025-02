Swedbank: Hiina aktsiaturg peibutab, aga riskid pole kuskile kadunud

2021. aasta alguses valitses Hiina aktsiaturul tugev optimism. Pärast esialgset pandeemiašokki oli Hiina taastunud kiiremini kui enamik teisi suuri majandusi ning Shanghai ja Shenzheni börsid tõusid selle najal uutesse kõrgustesse. Ka Eesti investorid suunasid pilgud Hiinasse – siinmail said eriti populaarseks New Yorgi börsil noteeritud kaubandusgigandi Alibaba ja elektriautotootja Nio aktsiad.

Tänaseks on olukord sootuks teine. Shenzheni ja Shanghai börsi koondindeks CSI 300 on toonasest tipust üle 30% madalamal tasemel, Alibaba aktsia maksab tipuhinnast kolm korda vähem ning Nio on kukkunud 62 dollarilt lausa 4,5 dollarile. Hiina aktsiaturg on küll põhjast veidi taastunud, kuid seda peamiselt riigi toetuste arvelt.