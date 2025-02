Pakimajandus kuumeneb: automaadid täituvad rekordilise kiirusega!

«Viimase nelja aastaga on pea kolmekordistunud e-kaupmeeste arv, kes saadavad oma pakke Eestist väljapoole. See näitab, et kui kohalikul turul on keerulisemad ajad, siis konkurentsis püsimiseks ja äri jätkusuutlikkuse tagamiseks otsivad ettevõtted võimalusi laieneda välisturgudele,» tõdes Kivimurd.