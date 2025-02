Torm energiaturul: gaasi asemel võiks hooneid juba õliga kütta

Gaasi hind on juba sellisel tasemel, et mõne naftasaadusega saaks tööstuseid ja katlamaju märksa odavamalt energiaga varustada. Teisipäeval kerkis Hollandi börsil maagaasi hind üle 59 euro megavatt-tunni kohta. Kui panna gaas võistlema naftaga, võiks viimane maksta ligi 100 dollarit barreli eest, et saadud energia hind oleks võrdväärne. Naftabarrel maksab aga 77 dollarit ehk selle rafineerimisel saadavaid erinevaid kütuseid saaks praegu odavamalt kasutada. Gaasist odavam on ka kivisüsi.