Töötajad ütlevad: sellise palgaga saab Eestis normaalselt elada

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et töötasuga majanduslikult toime tulevad töötajad teenivad keskmiselt 2191 eurot brutopalka. Seda on 180 eurot rohkem kui aasta varem, mil keskmiselt toimetulevate töötajate palk oli 2011 eurot. 2023. aastal suurenes toimetulekuks vajalik brutopalk 2022. aastaga võrreldes veelgi rohkem – 255 euro võrra –, peegeldades kiiret palga- ja veelgi kiirenevat hinnatõusu.

Viimase aastaga on märgatavalt tõusnud ka nende töötajate brutotöötasu, kes hindavad oma majanduslikku olukorda heaks või väga heaks – 2894 eurolt 3175 euroni. Samas on nende osakaal vähenenud 23 protsendilt 22 protsendile. See trend on kestnud alates 2021. aastast, mil iga aastaga on vähenenud oma toimetulekut heaks või väga heaks hindavate töötajate osakaal ning kasvanud nende hulk, kes tunnevad end majanduslikult kehvemini.