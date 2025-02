Tallinna bussidele biojäätmest gaasi tootev tehas saavutas täisvõimsuse

«Köögi- ja sööklajäätmete kogust vaadates on selge, et selles valdkonnas on väga suur potentsiaal ning samalaadseid biogaasitehaseid mahuks Eestisse veel mitu. Riigil on vajalik seda potentsiaali väärtustada ning luua keskkond, mis soodustaks tehaste rajamist. Tegemist on kõige otsesema panusega Eesti jäätmekorralduse kvaliteedi tõstmisse ning energiajulgeoleku suurendamisse. Biogaasi tootmine on üks paremaid ringmajanduse näiteid, kus midagi ei lähe raisku ja jäätmetest valmib lausa mitu toodet: biogaas transpordiks ning tootmise jäägist digestaat,» rääkis Tammaru.