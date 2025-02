Kirjanik Brandon Blewett, kes sageli töö tõttu lennukiga lendab, toob oma raamatus «How to Avoid Strangers on Airplanes: Survival Guide for the Frequent Business Traveler»​ (Kuidas vältida võõraid lennukis: ellujäämisjuhend sagedastele ärireisijatele) välja kõige ebameeldivamad reisijatüübid, kirjutab USA väljaanne CNBC.