On ilmselge, et inimene, kes oma tööd ei tee, ettevõttes lõputult jätkata ei saa. Kuid enne kui asi kõige lõplikemate lahendusteni jõuab, on alati üht-teist, mida saab proovida – enam kui tihti selgub, et tööülesannetega jänni jäämine ei tulene sellest, et neid soovita teha, vaid tegelikult peitud motivatsioonikriisi alge kuskil mujal, kandudes üle igapäevasesse tööellu.