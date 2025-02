Milliste laenude maksmisega jäädakse kõige sagedamini hätta?

Vaatamata üle kahe aasta kestnud majanduslangusele on majapidamiste laenumaksevõime püsinud siiski küllaltki hea. Üle 60 päeva tasumata pangalaenude osakaal on küll pisut kasvanud, kuid see on väike, 0,3 protsenti laenuportfellist. Laenukvaliteet on kõige rohkem halvenenud tagatiseta tarbimislaenude hulgas.