Idusektoris hõivatud inimeste arv on aastaga langenud 1,4 protsendi võrra, kuid kuni 5-aastaste iduettevõtete töötajate arv on mullu hoopis kasvanud 2,5 protsenti. Kõige jõulisemalt on töötajate arvu vähendanud 6–10-aasta vanuses olevad iduettevõtted, kus töötajate arv on vähenenud koguni 8,5 protsendi võrra, teatas Startup Estonia.