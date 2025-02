Euractiv kirjutab, et nägi Euroopa Komisjoni seadusekava, millega soovitakse juba 2027. aastal puupliidid ja puidul töötavad küttekehad ära keelata. Kuna Tšehhi ja teised Ida-Euroopa riigid on ideele rangelt vastu, on uus seadusekava Brüsseli koridoridesse takerdunud. See pole sugugi esimene ja ainus selletaoline idee Euroopas.