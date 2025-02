Euroopa IT-turg on viimastel aastatel läbi elanud märkimisväärseid muutusi, mida on mõjutanud nii globaalsed majandustrendid kui ka geopoliitilised sündmused. Tohver nentis, et tarkvaraarendus on mõnes mõttes optimismi äri. «Kui firmad ja kliendid arvavad, et neil võiks homme minna paremini või on neil uusi võimalusi turul, siis ollakse ilmselgelt rohkem valmis investeerima.» Samas tõdes Tohver, et kui tulevikku nähakse pigem pessimistlikult, ollakse uute investeeringute tegemisel ettevaatlikumad. «Kui arvatakse, et homme läheb kõik kohutavalt halvasti, siis oma olemasolevad süsteemid ikkagi hoitakse üleval, aga naljalt midagi uut turule ei tooda,» lisas Tohver.