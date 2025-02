Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismijuht Anneli Lepp sõnas, et turismisektorile oli eelmine aasta hea taastumise aasta, kuigi kriiside eelse tasemeni on veel minna. «Kui Euroopa kaarti vaadata, siis meiega samas seisus on Soome ning teised Baltimaad. Kõigis oli enne kriise märkimisväärne Vene turistide osakaal. Helsingi oli lisaks saavutanud veel suurima Aasia turistide sõlmpunkti kuulsuse. Nüüd on see kõik sõja tõttu katkenud ning asenduse leidmine võtab aega.»