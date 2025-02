Kas Föderaalreserv peidab midagi? Elon Musk nõuab täielikku auditeerimist

Nüüd rõhutas Musk sotsiaalmeedias, et valitsusasutused ei tohi jääda varjatuks ning just Föderaalreserv vajab suurimat tähelepanu. «Ei mingit erandit, eriti just Föderaalreserv!» kuulutas ta. Teine X-i kasutaja kiitis takka, et Föderaalreservi ei olegi kunagi täielikult auditeeritud ega ole nad avalikustanud oma rahapoliitilisi otsuseid.