Moskvast lekkinud raportist selgub, et Vene ametnikud usuvad, nagu takistaks lääne surve Kremli püüdlusi tõmmata endised Nõukogude Liidu riigid oma mõjusfääri ja luua majandussidemeid nn globaalse lõunaga.

Aruanne, mida tutvustati peaminister Mihhail Mišustini juhitud strateegiaistungil eelmise aasta aprillis, pakub haruldast sissevaadet sellesse, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on kahjustanud sidemeid mõne tema lähima liitlasega. Analüüsis järeldatakse eelkõige, et lääneriikide sanktsioonidel ja majanduse survestamisel on õnnestunud lüüa kiil Moskva ja lähimate kaubanduspartnerite vahele.