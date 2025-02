Eksperdid prognoosivad, kuidas läheb kinnisvaraturul sellel aastal

Müügiks läheb odavam vara, ülikallitel korteritel on oma spetsiifiline sihtgrupp

Eeldatavasti väiksele kasvule pööraval turul müüb praegu endiselt odavam vara. Vatseli sõnutsi on ostjate seas alati oma elu alustavaid noori, kes ilmselgelt vaatavad esialgu odavama vara poole. «Kui kalli vara müümine pausile läks, müüs ikka hinnaklass kuni 250 000 eurot. Kõige suuremate kriiside näitel oleme näinud, et turg ei lähe kunagi nulli. Alati on tehinguid, mis on vajaduspõhised,» rääkis Vatsel, tuues näiteks Tallinna «mägede» korterid.

Allekandi sõnul on odavamate korterite puhul konkurents eriti tihe. Ta tõi näite flippijatest, kes ütlevad, ei ole midagi osta.

Kallimapoolseid kortereid soetatakse samuti, kuid näiteks neljatoalistele on praegu siiski raskem ostjat leida. «Neljatoaliste draama on see, et need on lihtsalt niipalju suuremad ja kallimad. Uusarenduse neljatoalise tavaline hind on 400 000 euro ringis. See tähendab päris suurt laenu, päris suurt perekonna sissetulekut,» rõhutas Allekand.