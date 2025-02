Tele2: TTJA otsus Telia suhtes toob kaasa läbipaistvuse

Tele2 juhatuse liige Taivo Kendla ütles, et Telia tunnistati 2017. aastal esimest korda märkimisväärse turujõuga ettevõtteks püsiühenduste turul (füüsiline ja lairiba juurdepääs). «Vastavalt tol ajal kehtinud elektroonilise side seadusele tuli turuanalüüsid üle vaadata iga kolme aasta tagant ja uue turuanalüüsi koostamine konkurentsiolukorra kohta algas juba 2020. aastal. Nüüd on see lõpuks valmis. See aga tähendab, et meil on kehtinud kaheksa aastat vana regulatsioon, mis ei olnud kooskõlas turu tegeliku olukorraga ega tehnoloogia arenguga. Järgmist turuanalüüsi on oodata alles viie aasta pärast, mis on üldist majanduslikku- ja ka turuolukorda arvestades meie hinnangul samuti liiga pikk aeg,» ütles ta.