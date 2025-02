ETTEVAATUST Kurjategijad üritavad petukõnedega Smart-ID paroole kätte saada

Ettevõte hoiatab, et tegemist on pettusega ning kui keegi esitleb end Cybernetica töötajana ja palub midagi Smart-ID abil kinnitada, tasub kõne kohe lõpetada.

Pettust viiakse läbi viisil, kus ohvrile kuvatakse helistades tehniliste nippide abil Cybernetica reaalset klienditoe numbrit, eesmärgiga võita usaldust. Kui kõnele vastatakse, väidavad petturid, et inimese pangakontolt on tehtud kahtlaseid tehinguid ja nüüd on võimalik need ülekanded tühistada – selleks tuleb aga tühistamised Smart-ID abil kinnitada.

Reaalsuses pole ohvrite kontol midagi kahtlast toimunud ning petturid kasutavad sisestatavaid Smart-ID koode ise inimese pangakontole ligi pääsemiseks. Kui see õnnestub, kantakse sealt raha edasi kurjategijatele või nendega seotud isikutele. Osadel juhtudel võivad kurjategijad üritada välja petta ka dokumendinumbreid või muid tundlikke isikuandmeid. Ka muud petuskeemi stsenaariumid on võimalikud, kuid igaühe keskmes soovitakse kätte saada inimeste isiklikke või pangaandmeid.

«Cybernetica ei võta kunagi ühegi teenuse, sealhulgas Smart-ID, lõppkasutajaga ühendust ega paku petutehingute tagasipööramise teenust. Samuti ei küsi Cybernetica kunagi kellegi andmeid. Kui keegi sellise sisuga kõne või kirja saab, siis on alati tegu pettusega ja kõne tuleks kohe lõpetada,» lausus Cybernetica tegevjuht Oliver Väärtnõu. «Petukõned on aina sagedasem nähtus ja ainus viis vältida ohvriks langemist on tunda ära ohumärgid: sageli ei oska helistajad eesti keelt, kõne tuleb ootamatult, palutakse jagada mingeid tundlikke andmeid, paroole või kinnituskoode, või palutakse millegi kinnitamiseks sisestada Smart-ID või Mobiil-ID PINid ja seda ilma, et sisselogimislehte ise nähtaks.»

Juhul kui petturite õnge siiski langetakse ja kahju kannatatakse, tuleks esimesel võimalusel pöörduda oma panga ja politsei poole. Väärtnõu rõhutas, et petujuhtumite puhul võib kiirus olla võtmetähtsusega, et kurjategijate poolt sooritatud tehingud tagasi pöörata.

Cybernetica on tehnoloogiaettevõte, millel on üle 25 aasta kogemust e-valitsuse tehnoloogiate juurutamisel. Muuhulgas on Cybernetica arendatud isikutuvastussüsteemi Smart-ID alustehnoloogia SplitKey, Eesti e-riigi põhilise andmevahetusplatvormi X-tee ning interneti-hääletamise süsteemi.