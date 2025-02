Nordica eksjuht Jan Palmer: ma oleksin pidanud varem pensionile jääma

Palmer (74) ütles esmaspäeval riigikogu riigieelarve järelvalve komisjonil istungil videosilla teel osaledes, et ta lahkus ta Nordica juhi kohalt 2023. aasta juulis, sest ta soovis minna pensinile «Ma oleksin pidanud seda varem tegema,» ütles ta. Palmer selgitas, et lükkas lahkumist edasi, kuna tegeles toona lepinguga, mida soovis saada ka nende konkurent Iirimaalt ning Nordica jaoks oli väga oluline, et nad selle lepingu endale saavad. Muidu oleks riigifirma saanud juba toona saanud suure löögi.

«Ma ei tahtnud läbirääkimisi kuidagi ohtu seada,» sõnas Palmer. Seega lükkas ta pensionile minekut edasi 2023. aasta lõpuni. Palmeri sõnul oli nõukogu olukorrast teadlik ja nad nõustusid tema jätkamisega aasta lõpuni, kuid mõne aja pärast tundis Palmer, et nõukogu üritab teda välja puksida. Näiteks saadeti ta ruumist välja kui nõukogu otsuseid tegi ja kontsultatsioonifirma Knighthood Global palkamist temaga samuti ei arutatud. Palmeri hinnangul oli see olukord kummaline.​ Palmeri ütles, et tundis, et temaga ei arvestata ja otsustas esitada lahkumisavalduse juulis ning mitte oodata aasta lõpuni.