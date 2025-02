Frankenburg laienes Leetu ja palkas sealse aseministri

Frankenburg Technologies UAB tegevjuhiks asus Karolis Žemaitis, kes on endine Leedu majanduse ja innovatsiooni aseminister. Žemaitis mängis olulist rolli Leedu kaitsetööstuse ja välisinvesteeringute seadusandluse reformimisel, aidates tuua riiki suuremaid investeeringuid, nagu näiteks Rheinmetall. Lisaks on tal laialdane kogemus idufirmade ökosüsteemi arendamises ning ta on omandanud kraadi Oxfordi Saïd Business Schoolist. «Karolise teadmised ja kogemused aitavad Frankenburgil kasvada ja uuendusi ellu viia,» teatas ettevõtte LinkedInis.