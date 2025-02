Ekspert: Eesti näeb tänavu paariprotsendilist majanduskasvu

Alates 2024. aasta lõpust läheb ökonomisti sõnul senisest veidi paremini Eesti tootmis- ja ehitussektoril. Skandinaaviamaades, millega Eesti tootmissektor tihedalt seotud on, langevad intressimäärad ning see suurendab Põhjamaade nõudlust tööstustoodangu, eelkõige allhangete järele, mida just Eesti ettevõtted pakuvad. Samuti on hakanud jaemüügi sektor põhjast välja ronima ning müügimahud enam ei vähene. Väikest paranemist on näha ka hulgimüügis, mis on võrreldes jaemüügiga rohkem tundlik intressimäärade tõstmisele ja langemisele. «Tundub, et Euroopa Keskpanga (EKP) intressimäärade langus on Eesti majandust juba hästi mõjutanud ning sisenõudlust parandanud,» lausus Izgorodinas.