«See näitab selgelt, et kliendid hindavad võimalust Soome ja Eesti vahel reisimiseks kasutada ka muid sadamaid peale Tallinna Vanasadama ja Helsingi Sadama,» ütles Tallinna Sadama reisijate ärisuunajuht Ingrid Berezin. «Samas on ka inimesi, kes sellest variandist veel ei teagi – võib näida, et Paldiski Lõunasadamat ja Muuga sadamat kasutatakse ainult kaubaveoks, kuid tegelikult sobivad need suurepäraselt ka autoga reisimiseks.»