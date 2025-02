Amet on veendunud, et uute sideturu otsuste ja kohustuste rakendamine aitab märkimisväärselt kaasa sideturgude konkurentsi edendamisele.

«Otsuste kavandamisel ja kohustuste uuendamisel oleme kuulanud ära turuosalised ja saavutanud kõikide huvide vahel hea tasakaalu. Uued sideturu otsused ja neis rakenduvad kohustused on varasemaga võrreldes oluliselt mahukamad. Oleme lisanud täiendavaid kohustusi võttes arvesse tehnoloogia arengut, eelkõige asjaolu, et sidetorudesse paigaldatavate kaablite läbimõõdud vähenevad, kuna valdavaks on saanud vaskkaabli asemel valguskaabel,» ütles TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan.