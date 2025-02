Hindpere märgib, et kuna üürileping on tasuline leping, on loomulik, et üürnik peab maksma asja kasutamise eest tasu ehk üüri. «Üüri suurusele seadusega otseselt piirangut ei ole, kuid ebamõistlikult kõrget üüri saab vaidlustada,» selgitab kinnisvarajurist.