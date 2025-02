Kui varem sõltusid Balti riigid sageduse juhtimisel Venemaa kontrollitud IPS/UPS elektrisüsteemist, siis nüüd on need osaks Mandri-Euroopa sagedusalast, kuhu kuulub enam kui 400 miljonit tarbijat 26 riigist. Mandri-Euroopa sagedusalaga liitumine tähendab, et Balti riigid on lõplikult katkestanud kõik senised elektriühendused Venemaa ja Valgevenega.