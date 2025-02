Ellex Raidla: Eestil on finantstehnoloogia turgudel selged eelised

«Hästi arenenud tehnoloogiavaldkond on olnud meie fintech-sektori peamiseks edasiviivaks jõuks. Erinevalt suurematest riikidest on Eestis mõnevõrra vähem siseriiklikke juhendeid ja suuniseid, välja arvatud kriitilistes valdkondades nagu rahapesu tõkestamine, mis on võimaldanud innovaatilistel lahendustel finantssektoris areneda dünaamilisemas regulatiivkeskkonnas. See on mänginud olulist rolli keerukamate tehnoloogiapõhiste finantsteenuste turule tulekus,» märkis Ellex Raidla fintech-valdkonna juht Anneli Krunks.

Ellex Raidla partner Marko Kairjaki sõnul on Eesti eeliseks saanud mõnevõrra märkamatult ka ülereguleerimisest hoidumine. «Ajal, mil Euroopa Liit paiskab igakuiselt finantsvaldkonna suunas uusi ja kohati ülidetailselt nõudmisi, on Eesti seadusandja ja järelevalve suutnud hoida kainet joont ning vältinud siseriiklikult täiendavate komplekssete seaduste vastuvõtmist. Seadusandja on aru saanud, et kõike ei pea reguleerima ja tugev turuosaliste ökosüsteem tagab turu toimimise ise,» lausus Kairjak.

Ülevaade toob välja mitu eelist, mis on kindlustanud Eesti positsiooni juhtivate fintech turgude seas Euroopas. Eesti on tuntud oma elava start-up ökosüsteemi poolest ning meie arenenud digitaalne taristu võimaldab sujuvat asjaajamist, luues fintech-ettevõtetele tõhusa tegevuskeskkonna.

Eesti regulatiivne lähenemine, mida iseloomustab väiksem riigisiseste õigusaktide arv, loob väärtuslikke võimalusi innovaatiliste lahenduste osas regulaatoritega otse läbi rääkida. See lähenemine on juba toonud märkimisväärseid edulugusid, eriti ühisrahastuse sektoris, kus Eesti platvormid on tõusnud turuliidriteks Euroopas.