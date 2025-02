FOTOD Michal kohtus Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Dan Jørgenseniga

«Täna on märgiline päev. Eesti koos Läti ja Leeduga on end ühendanud lahti Venemaa sagedusalast ning homme sünkroniseerime end Mandri-Euroopaga,» selgitas Michal kohtumise ajastuse olulisust.

Michal lisas, et tänane lahtiühendamine Venemaa elektrivõrgust on olnud pikaajaliste ettevalmistuste tulemus, mis tugevdab oluliselt Balti riikide energiajulgeolekut.

«Oleme oma elektritaristusse märkimisväärselt investeerinud ja teinud tihedat koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, et tagada sujuv üleminek. Euroopa Komisjonil on olnud selle protsessi toetamisel suur roll.»

«Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga on ajalooline samm, eriti praeguses geopoliitilises kontekstis,“ kinnitas Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. „Sünkroniseerimist toetatakse Euroopa ühendamise rahastust rohkem kui 1,2 miljardi euroga – see on ühine investeering kogu liidu varustuskindluse ja energiasõltumatuse tugevdamiseks,» lausus peaminister.