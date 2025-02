Krediitkaart 75: lugu sellest, kuidas rahata mees restoranis krediitkaardi leiutas

Krediitkaardi idee sündis 1949. aastal toimunud õhtusöögi ajal, kui ärimees Frank McNamara sai teenindajalt arve, kuid taipas, et oli rahakoti koju unustanud. McNamara mõistis, et paljud inimesed võivad sattuda olukorda, kus avastavad alles arve saabudes, et vaba raha parasjagu käepärast pole. Ta otsustas luua lahenduse – maksekaardi, mis võimaldaks teenuste eest tasuda, kuid sealjuures kohe kaardiomanikult raha ei võtaks. Esimene krediitkaart ilmuski 1950. aastal, kui USA finantsteenuste pakkuja Diners Club andis välja kaardi, millega sai maksta New Yorgi restoranides, selgitas Kork.