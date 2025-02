Laupäeva hommikul valvab ta koos teise Eleringi töötaja Anton Moltsariga ajakirjanikke, kes on tulnud Narva vaatama, kuidas elektrivõrgu desünkroniseerimine päriselt käib. Külma on umbes kuus kraadi. Öösel oli kaheksa, teab Rudaitis. Kuna veehoidla on lähedal, siis on õhk niiske ja vastik.