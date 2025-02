Leedu konkurentsiamet keelas Ekspress Grupil uudisteportaali omandamise, otsus vaidlustati

Leedu konkurentsiamet leidis 7. veebruaril 2025 avaldatud otsuses, et Ekspress Grupi poolt Lrytase omandamine 2022. aastal on loonud või tugevdanud turgu valitsevat seisundit ning kahjustanud oluliselt konkurentsi Leedu uudisteportaalide turul. Konkurentsiamet annab osapooltele kuus kuud aega varasema olukorra taastamiseks.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kinnitas, et ettevõte ei nõustu konkurentsiameti hinnanguga ning kaebab otsuse kohtusse: «Leedu digitaalmeedia turg oli ja on jätkuvalt väga konkurentsitihe ning seal tegutseb mitu tugevat teenusepakkujat. Lisaks Delfile ja Lrytasele tegutsevad turul vähemalt kuus üleriigilist üldist uudisteportaali, sealhulgas riiklikult rahastatud meedia ja teised meediakontsernid. Näeme, et lugejad kasutavad regulaarselt erinevaid uudisteallikaid ning liiguvad erinevate platvormide vahel. Lisaks avaldavad tugevat konkurentsisurvet kitsamatele teemadele keskenduvad uudisteportaalid ja sotsiaalmeedia platvormid. Sellistes turutingimustes ei saa ükski turuosaline ega nende kombinatsioon kasutada turujõudu viisil, mis kahjustaks konkurentsi või tarbijate huve.»