Turuanalüüs: soe talv toetas kinnisvaraturgu

Võrreldes aastatagusega võis tehingute arvu vähenemist märgata pelgalt Jõgeval, Haapsalus, Rakveres ja Valgas ning sedagi enamikel juhtudel üsna marginaalses ulatuses. Taoline turusituatsioon on jätkuvalt viidanud asjaolule, et elamispindade turul on langustsükli põhi läbitud ning turul on alanud taaskordne kasvutsükkel.