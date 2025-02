Alexela on desünkroniseerimiseks valmis: vaata, millised tanklad on autonoomse toitega

Alexela taristujuhi Aivar Räime sõnul on ettevõte teinud koostööd teiste elutähtsa teenuse osutajatega, et desünkroniseerimise nädalavahetuseks valmis olla. «Mitmed teised ETO-d on meie poole pöördunud ja oleme koos hoolitsenud selle eest, et nende diislikütuse varud oleksid täiendatud enda generaatorite töös hoidmiseks. Samuti teavad nad meie tanklate asukohtasid, kus on kütus ka elektrikatkestuse ajal saadaval,» ütles Räim pressiteate vahendusel.