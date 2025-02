Nädalavahetusel ühendavad Balti riigid end lahti Venemaa elektrivõrgust, ettevalmistusi selleks on tehtud ligi 20 aastat. Čakste sõnul on Balti riigid olnud Venemaast eraldumiseks valmis juba kolm aastat, kuid ehkki Eestis lubab põhivõrku haldav Elering, et kõik läheb plaanipäraselt, Lätis eraldumist siiski päris rahuliku südamega ei võeta – teatud ohud ettevalmistusest hoolimata on, nagu näitas kasvõi Eesti-Soome elektrikaabli Estlink 2 purunemine. Ent elektripuudust siiski karta polevat.

«Elektrit on ja saab, iseasi, mis hinnaga,» ütleb Čakste. «Eestil on põlevkivi, see on kõige kallim. Edasi tuleb odavam Leedu gaas ja siis meie gaas, mis on kõige odavam, ja me oleme kogu aeg valmis eksportima,» loetleb Čakste siinseid tootmisvõimalusi. Lätil on suur hüdrojaam ning see on praegu vett täis – suvel oleks desünkronisatsiooni sellest aspektist keerulisem teha.