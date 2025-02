LHV analüütik: Donald Trump võib Eesti majanduskasvu kärpida

«Mina korrigeeriksin majanduskasvu varsti ilmselt allapoole, kui jätkub taoline olukord Donald Trumpiga, kuna lihtsalt ebakindlus on suurenenud ja negatiivse stsenaariumi tõenäosus on kasvanud. Kui tõesti tulevad tariifid, siis see suruks Euroopa majandust allapoole ja kaudselt surub loomulikult ka Eesti majandust allapoole,» rääkis Tapver Äripäeva raadiohommikus.

Trump kehtestas eelmisel nädalavahetusel Kanada ja Mehhiko impordile 25-protsendilise ning Hiinale 10-protsendilise tollimaksu. Nüüdseks on teada, et Kanada ja Mehhiko tollimaksude jõustumine lükkub kuu võrra edasi. Kas, millal ja millisel kujul need lõplikult kehtestatakse ja milliseid vastusamme riigid veel astuvad, näeme ilmselt mõne aja jooksul. Lisaks on Trump maininud, et Euroopa Liit (EL) on tariifide kehtestamises järgmine. Veel pole selge, kui suur imporditariif võidakse kehtestada ELi impordile, kuid siiski saab eeldada, kuidas sarnased tariifid ELi ning Eesti majandust mõjutaksid.