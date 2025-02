ETTEVAATUST Levivad EuroParki nimel välja saadetud petusõnumid

EuroPark Estonia OÜ pakutav parkimine Tallinnas, Tartu mnt 84c kinnistul. Pilt on illustratiivne.

Inimeste mobiilidele on täna saadetud suurel hulgal petusõnumeid. Näiliselt EuroParki nimel palutakse tasuda parkimistrahv, tegelikult on need sõnumid saadetud küberkelmide poolt eesmärgiga pääseda ligi inimeste panga ja isikuandmetele.