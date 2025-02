Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) juhatuse esimees Ain Käpp ütles, et turistide arv on küll aastaga kasvanud, kuid see pole koroonakriisi eelsele tasemele jõudnud ning sektor on majanduslanguse ja maksutõusude tõttu endiselt keerulises seisus.