Jaanuar töötukassas: töötus kasvas, aga on ka häid uudiseid

«Midagi üllatavat selles trendis pole, pigem on üllatav, et võrreldes kahe varasema aastaga on jaanuari kasv väiksem. 2024. aasta jaanuaris oli aasta alguse kasv 2200 ja aastal 2023 oli see koguni 2500,» rääkis ülevaate koostanud Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool​​​​.