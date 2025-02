Eestist bussiga Venemaale reisijaid jääb pidevalt vähemaks

Tallinnast ja Riiast Lux Expressi bussidega Venemaale Peterburi sõitjate arv on küll neli korda väiksem kui enne koroonat ja Venemaa agressiooni algust Ukrainas, kuid Eesti bussifirma juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on nõudlus siiski olemas, sest siitkaudu liigub Venemaale väga suur osa eri riikide kodanikest, kellel on eri põhjustel, näiteks peresidemete tõttu, vaja seal käia, kirjutab ERR.